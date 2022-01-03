وفد من وزارة الدفاع يزور الفريق المشترك لتقييم الحوادث في السعودية

المصدر: أبوظبي - وام

زار وفد من وزارة الدفاع برئاسة العميد الركن الحقوقي سالم جمعة راشد الكعبي رئيس الإدارة التنفيذية للقضاء العسكري.. الفريق المشترك لتقييم الحوادث في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وتأتي هذه الزيارة في سياق التبادل المعرفي بين الدول الأعضاء في التحالف العربي، لبحث أوجه التعاون بشأن دراسة وتحليل الادعاءات المثارة من قبل المنظمات الدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني وبحقوق الإنسان، وتقصي الحقائق فيما إذا كان هناك أي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني أو قواعد الاشتباك المعتمدة لدى قوات التحالف والرد على تلك الادعاءات بكل استقلالية وحيادية وشفافية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news