إصابة 22 شخصاً في زلزال بالصين

المصدر: بكين - أ ف ب

أصيب 22 شخصاً جرّاء زلزال ضرب مناطق في جنوب غرب الصين من بينها مدينة ليجيانغ السياحية الشهيرة بعد ظهر الأحد، وفق ما أعلنت السلطات.

ووقع الزلزال على الحدود بين مقاطعتي يونان وسيتشوان، بحسب المركز الأميركي للمسح الجيولوجي الذي قدر شدته ب5,4 درجات وعلى عمق 38 كلم.

وأعلن مكتب يونان لرصد الزلازل أن 22 شخصا أصيبوا بجروح جرّاء الزلزال في منطقة نينغلانغ، مشيرا إلى أن اثنين منهم إصاباتهما بالغة.

وذكرت إدارة رصد الزلازل التابعة للمقاطعة أن أي تقارير لم ترد بعد عن تضرر منازل، فيما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن فريق بحث وإنقاذ يضم 60 عنصرا أرسل إلى مركز الزلزال.

وقدر المركز الصيني لشبكات الزلازل في وقت لاحق قوة الزلزال ب5,5 درجات وعلى عمق عشرة كيلومترات.

وحُدد مركز الزلزال على بعد 115 كلم عن ليجيانغ بمقاطعة يونان، وفق المركز الأميركي.

وتشهد الصين، خصوصا المناطق الجبلية في غرب وجنوب غرب البلاد، زلازل متكررة.

وفي سبتمبر قضى ثلاثة أشخاص وجرح العشرات عندما ضرب زلزال غير عميق مقاطعة سيتشوان، ملحقا أيضا أضرارا بعشرات آلاف المنازل، وأدى زلزال بقوة 7,9 درجات في سيتشوان في 2008 إلى مقتل أكثر من 80 ألف شخص، وكان من بين القتلى آلاف الأطفال الذين قضوا في انهيار مبان مدرسية.

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