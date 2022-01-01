مجلس السيادة السوداني يدعو للإسراع بتشكيل حكومة تكنوقراط

المصدر: الخرطوم - د ب أ

دعا مجلس السيادة الانتقالي في السودان إلى الإسراع بتشكيل حكومة تكنوقراط لسد الفراغ في هياكل الحكم الانتقالي في البلاد، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان (سونا).

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس مساء اليوم السبت برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، لمناقشة الأوضاع الراهنة بالبلاد وفي مقدمتها الانفلات الأمني والأحداث التي وقعت أثناء تظاهرات 30 ديسمبر 2021، إلى جانب التعديات على مقر البعثة الأممية بمدينة الفاشر.

وقالت سلمى عبدالجبار، عضو مجلس السيادة الانتقالي، في تصريح صحافي إن المجلس أقر ضرورة كشف المرتكبين للمخالفات وحالات القتل من كافة الأطراف.

وأضافت عبدالجبار أن المجلس أدان الانتهاكات التي وقعت وسلوك بعض الجهات التي تسعي لإحداث الفتنة وزرع الخلافات بين مكونات الشعب السوداني.

وأوضحت المتحدثة أن المجلس شدد على معالجة الأزمة الراهنة بالحوار والتوافق وتجسير الرباط بين المبادرات المطروحة للخروج برؤية موحدة وتسريع تشكيل حكومة التكنوقراط لسد الفراغ في هياكل الحكم الإنتقالي.

وأشارت عبدالجبار إلى أن المجلس أكد المضي قدما في بسط الحريات وحرية التظاهر والتعبير السلمي والالتزام بما هو متعارف عليه دوليا من التظاهر مع الحفاظ على سلطة القانون وهيبة الدولة وتوضيح حدود الصلاحيات والأطر بين المواطنين وسلطات الأجهزة الشرطية والأمنية.

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