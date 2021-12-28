محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الحكومة الإسبانية

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفياً من بيدرو سانشيز رئيس الحكومة في مملكة إسبانيا.. بحثا خلاله علاقات الصداقة وتنمية مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك والارتقاء به إلى آفاق أوسع بما يعود بالخير على البلدين ويعزز مصالحهما المتبادلة خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية.. إضافة الى مشاركة إسبانيا في معرض "إكسبو 2020 دبي".

كما تبادل سموه ورئيس الحكومة الإسبانية خلال الاتصال الهاتفي وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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