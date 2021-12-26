بريطانيا تدرس القيام بحملة من منزل لمنزل للوصول لغير الملقحين

المصدر: لندن - د ب أ

ذكرت تقارير اليوم الأحد أن فرق التطعيم ضد فيروس كورونا في بريطانيا قد تبدأ حملة تطعيم من منزل لمنزل للوصول لغير الملقحين، في محاولة لمنع فرض قيود جديدة لاحتواء الفيروس، بحسب ما ذكرته وكالة بي أيه ميديا البريطانية.

وذكرت صحيفة ذا ميل أون صنداي أنه يمكن توسيع نطاق التجربة التي تمت في منطقة ابسويتش في سوفولك لتشمل أنحاء البلاد، حيث تحاول الحكومة عدم فرض قيود جديدة في انجلترا.

وقد تم فرض قيود جديدة في ويلز وأسكتلندا وإيرلندا الشمالية، ولكن الساسة في انجلترا من غير المرجح أن يناقشوا فرض مزيد من القيود حتى يوم غد الاثنين.

وقالت الصحيفة إن الحكومة البريطانية ترى أن الوصول لغير الملقحين قد يكون سبيلا أساسيا لمنع فرض قيود جديدة.

وكانت قد تم تدشين حملة منذ شهر في نهاية نوفمبر الماضي في منطقة ابسويتش في ويستجيت، التي كانت معدلات التطعيم بها منخفضة.

وقامت فرق الصحة بحملة للتطعيم من منزل لمنزل، كما قدمت سبل نقل لمراكز التطعيم.

كما أن حافلة طافت المدينة لتقديم اللقاحات بدون مواعيد مسبقة.



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