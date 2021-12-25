فرنسا تسجّل 104 آلاف إصابة بكورونا في حصيلة يومية قياسية

المصدر: باريس - أ ف ب

تخطّت فرنسا السبت عتبة مئة ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حصيلة قياسية للبلاد التي تجري حكومتها الإثنين إعادة تقييم للوضع الوبائي.

وسجّلت فرنسا 104 آلاف و611 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حصيلة غير مسبوقة في البلاد منذ بدء تفشي الجائحة على أراضيها في مارس 2020، وفق أرقام نشرتها السبت مديرية الصحة العامة الفرنسية. وكانت البلاد تخطّت في الرابع من ديسمبر عتبة 50 ألف إصابة بكوفيد-19، لتكون الحصيلة بذلك تضاعفت خلال ثلاثة أسابيع، وفق معطيات الهيئة الصحية.

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