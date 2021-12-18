كبير مفاوضي إيران في محادثات فيينا: أحرزنا تقدماً جيداً

المصدر: طهران ■ د.ب.أ

أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين أنه تم هذا الأسبوع إحراز تقدم جيد في المحادثات الجارية في فيينا بين بلاده ومجموعة 4+1(الصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا) لإحياء الاتفاق النووي. وغرّد كبير مفاوضي إيران، علي باقري كني، على «تويتر» أمس: «أحرزنا تقدماً جيداً هذا الأسبوع، واليوم (الجمعة) ستُعقد اللجنة المشتركة، وبعد أيام عدة، سنسـتأنف المفاوضات»، حسب ما أوردته وكالة أنباء فارس. وأضاف باقري: «بعد المشاورات التي أجريتها مع سائر الوفود المشاركة في مفاوضات فيينا، التقيت أول من أمس منسق الاتحاد الأوروبي للمفاوضات النووية، انريكي مورا، لتقييم الوضع وبحث الخطوات المقبلة». وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الجولة السابعة من محادثات إحياء الاتفاق النووي الذي كانت توصلت إليه إيران والقوى العالمية في فيينا عام 2015.

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