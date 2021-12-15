الكويت تتجه إلى سحب 250 ألف رخصة قيادة من الوافدين

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت مصادر أمنية بالكويت أن وزارة الداخلية تتجه إلى إلغاء نحو 250 ألف رخصة قيادة للوافدين، يأتي ذلك الإجراء خلال تنفيذ مشروع إلغاء رخص القيادة القديمة السارية واستبدالها بالجديدة.

وأوضحت مصادر لصحيفة «الرأي» الكويتية، أن اللجنة المكلفة بتنفيذ المشروع بدأت عملها مطلع الشهر الجاري، ومدة عملها ثلاثة أشهر، لكن تعليمات عليا وردت إليها بضرورة رفع تقريرها بحد أقصى مع بداية العام المقبل، وقبل منتصف شهر يناير.

وقالت المصادر إن العدد الإجمالي للرخص القديمة التي سيتم استبدالها يصل إلى أكثر من 3 ملايين، فيما يُقدّر عدد السارية منها، التي لم تستبدل بعد بالجديدة، بنحو مليون.

وأوضحت أن استبدال هذا العدد الكبير يتطلب توفير طواقم كبيرة من الموظفين لاستقبال المراجعين، وتوفير المادة التي تصنع منها بطاقة الرخصة «الممغنطة».

وكشفت المصادر أن «التنفيذ يشمل في المرحلة الأولى جميع الوافدين، أصحاب الرخص القديمة السارية»، مشيرة إلى أنه «بحسب التقديرات ستؤدي هذه العملية إلى إلغاء نحو 250 ألفاً منها، وذلك لثلاثة أسباب، هي: عمليات التزوير والتلاعب من قِبل بعض الوافدين الذين حصلوا على رخص قيادة من دون وجه حق، أو فقد شروط منح رخص القيادة، لمَن قام بنقل إقامته على جهة عمل أخرى، أو من الذين غادروا البلاد ولم يتمكنوا من العودة بسبب سقوط إقامتهم وهم بالخارج».

وأكدت أنه بالتوازي مع ذلك، سيتم «التشدد في منح الرخص للوافدين مستقبلاً»، للقضاء على الازدحام المروري بشكل كبير.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news