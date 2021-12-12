استئناف الحوار بين السلطة الفلسطينية وواشنطن لأول مرة منذ 5 أعوام

المصدر: رام الله - د ب أ

أعلن مسؤول فلسطيني اليوم الأحد، عن استئناف الحوار الاقتصادي بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة الأميركية لأول مرة منذ خمسة أعوام.

وقال مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون التخطيط وتنسيق المعونات اسطفان سلامة للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن الحوار الفلسطيني الأميركي سيجري عبر الإنترنت بعد غد الثلاثاء.

وذكر سلامة أن الحوار سيتناول البحث في سبل دعم الاقتصاد الفلسطيني وإعادة الدعم الأميركي المباشر لخزينة السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن وزير الاقتصاد خالد العسيلي سيترأس الوفد الفلسطيني بمشاركة ممثلين عن وزارات عدة مقابل مشاركة أمريكية واسعة.

وأوضح أن السلطة الفلسطينية ستطلب ضغطا أميركيا على إسرائيل لوقف اقتطاعها من أموال الضرائب الفلسطينية ، لافتا إلى أن الإدارة الأميركية استأنفت دعمها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والدعم غير المباشر للشعب الفلسطيني عبر الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني، فيما الدعم المباشر للخزينة الفلسطينية لا يزال متوقفا.

وأعرب المسؤول الحكومي الفلسطيني عن أمله في أن يطرأ ارتفاع في قيمة الدعم الخارجي للخزينة الفلسطينية العام القادم "في ظل عودة الدعم الأوروبي المباشر".

وكانت السلطة الفلسطينية أوقفت الاتصالات مع الولايات المتحدة الأميركية نهاية عام 2017 ردا على قرار الرئيس السابق دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، قبل أن تتراجع عن ذلك بعد انتخاب جو بايدن.

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