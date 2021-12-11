ميقاتي: الانتخابات النيابية اللبنانية في موعدها

المصدر: بيروت - د ب أ

أكّد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم السبت، أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها ، مشيرا إلى أن لبنان سيتجاوز الأزمة التي يمر بها بتضامن جميع أبنائه.

وحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي اليوم ، جاء ذلك خلال لقائه مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان حيث بحث الجانبان" مختلف القضايا على الساحة اللبنانية والحرص على العلاقة مع الدول العربية، وخاصة مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات النيابية في الربيع المقبل وفق القانون النسبي والصوت التفضيلي، ولم يحسم بعد موعدها بانتظار أن يبت المجلس الدستوري بالطعن المقدم من تكتل "لبنان القوي" النيابي حول تعديلات قانون الانتخاب التي أقرها المجلس النيابي مؤخراً .

ويتمحور الطعن حول إقرار تقديم موعد الانتخابات من الثامن مايو إلى 27 مارس المقبلين ، إضافة إلى اقتراع المغتربين لـ128 نائباً، الأمر الذي يتعارض مع القانون الانتخابي الذي كان قد خصّهم بستة نواب يمثلون كل الطوائف.

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