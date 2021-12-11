حاكم كنتاكي يعلن حالة الطوارئ بعد أعاصير ضربت الولاية.. صور

المصدر: واشنطن - د ب أ

أعلن حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية اندي بيشير حالة الطوارئ بعدما ضربت عدة أعاصير جنوب غربي الولاية في وقت متأخر ليلة أمس الجمعة، مشيرا إلى احتمال وفاة ما لا يقل عن خمسين شخصا.

وقال بيشير صباح اليوم السبت: "نعتقد أن حصيلة الوفيات جراء هذه الأعاصير سوف تزيد على خمسين شخصا، وربما يتراوح العدد من 70 إلى 100شخص"، واصفا الأعاصير التي ضربت الولاية بأنها "الأشد في تاريخها".

وذكر بيشير أن أكثر من 50 ألف منزل أصبحوا بدون كهرباء، مضيفا أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن أربعة أعاصير ربما ضربت الولاية.

وتابع أن نحو 110 أشخاص كانوا في مصنع لصناعة الشموع في الوقت الذي هبت فيه الأعاصير. وأضاف: "نعتقد أننا سوف نفقد ما لايقل عن العشرات من هؤلاء اِلأشخاص".

وتم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 24 إعصارا في خمس ولايات وهى اركانساس والينوي وكنتاكي وميسوري وتنيسي.

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