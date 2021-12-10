فيديو يوثق لحظات سقوط مروحية رئيس الأركان الهندي.. والعثور على الصندوق الأسود

المصدر: إعداد: سمير سعيد

ظهر مقطع فيديو جديد مدته 19 ثانية لطائرة الهليكوبتر Mi-17 V5 التابعة لسلاح الجو الهندي قبل لحظات من تحطمها في أحد التلال، وعلى متنها رئيس أركان الجيش الهندي بيبين راوات.

ويظهر فيديو تحطم طائرة الهليكوبتر MI 17V5 التابعة لسلاح الجو الهندي، الذي تم تصويره على ما يبدو من قبل السكان المحليين في المنطقة، مجموعة من الأشخاص يسيرون على مسار سكة حديد وينظرون إلى المروحية التي كانت تحلق على ارتفاع منخفض.

بعد فترة وجيزة، اختفت مروحية Mi-17 في السحابة السميكة، وظل محرك المروحية صامتًا، مما قد يشير إلى وقوع الحادث الذي أودى بحياة رئيس الأركان وزوجته و 11 من كبار المسؤولين والموظفين.

وفي الفيديو المتداول في الإعلام الهندي وانتشر عبر السوشيال ميديا، يمكن سماع الأشخاص الموجودين في الفيديو وهم يقولون: "هل تسمع صمتًا وتوقف المروحية... ماذا حدث، هل تحطمت؟".

وحتى الآن لم يتم التحقق من صحة الفيديو حيث نشره السكان المحليين والمارة.

كان الجنرال راوات، 63 عاماً، في طريقه إلى كلية أركان خدمات الدفاع في ولنجتون حيث كان من المقرر أن يلقي محاضرة.

وكانت زوجته، رئيسة "جمعية رعاية زوجات ضباط وزارة الدفاع"، ترافقه مع مسؤولين كبار في الجيش.

وقع الحادث على بعد حوالي 10 كيلومترات من مهبط طائرات الهليكوبتر، حيث كان من المقرر أن تهبط.

وبحسب التقرير الأخير، فقد تم العثور على الصندوق الأسود للطائرة المروحية المنكوبة.

ويوفر الصندوق الأسود عادةً المحادثة والرسائل التي تم تبادلها في قمرة القيادة وهو أداة لتحديد تسلسل الأحداث أثناء وقوع حادث.

وسيقوم وزير الدفاع راجناث سينغ باطلاع البرلمان على الحادث المأساوي الذي أودى بحياة 13 شخصًا من بين 14 شخصًا كانوا على متنها، بمن فيهم رئيس أركان الدفاع بيبين راوات، وزوجته مادوليكا راوات.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور من موقع التحطم حطامًا متناثرًا على أحد التلال وعمال الإنقاذ يكافحون من خلال الدخان والنار للعثور على الجثث. وانتشلت الجثث المتفحمة من تحت الاشجار.

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