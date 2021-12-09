قرارات جديدة بخصوص حضور المناسبات وبرتكول السفر إلى الأردن

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وعمليات خلية أزمة كورونا، اليوم الخميس، مجموعة من القرارات في ضوء تطورات الوضع الوبائي في المملكة.

وقال المركز في بيان نقله موقع «رؤيا الإخباري»، إنه وابتداء من الأحد المقبل، يجب على القادمين إلى المملكة إجراء فحص PCR خلال 72 ساعة من السفر، والتسجيل على منصة GATEWAY2JORDAN والحصول على QRCODE الذي يخوله بالصعود الى الطائرة، من أجل إجراء فحص PCR عند وصوله إلى أحد مطارات المملكة، ويعفى من هذا القرار الأطفال دون سن الخمس سنوات.

وفيما يتعلق بالحدود البرية، تقرر شرط إحضار فحص PCR خلال 72 ساعة التي تسبق الدخول إلى المملكة، والتسجيل على منصة GATEWAY2JORDAN والحصول على QRCODE قبل وصوله احدى المراكز الحدودية لإجراء فحص PCR داخل المركز الحدودي، ويعفى من هذا القرار الأطفال دون سن الخمس سنوات.

وقرر المركز إلغاء القرار السابق بإعفاء الحاصلين على شهادة تطعيم، من إجراء فحص PCR عند وصولهم إلى أرض المملكة، إضافة إلى القرار السابق باستثناء الأردنيين الذين تلقوا المطعوم من إجراء فحص PCR في بلد المغادرة قبل القدوم إلى المملكة في السفر الذي لا يتجاوز 10 أيام.

وقال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، إن على جميع القادمين عبر المعابر البرية والبحرية والجوية ومن أي دولة إجراء فحص (بي سي آر) حال وصولهم إلى أرض المملكة، موضحا أن القادمين غير ملزمين بالبقاء في المطار إلى حين ظهور النتيجة.

وأكد البلبيسي، ضرورة إحضار فحص (بي سي آر) سلبي النتيجة خلال الـ72 ساعة الماضية للقادمين، قبل وصولهم إلى الأردن.

وبخصوص حضور الحفلات والمهرجانات، بين أن على الحضور تلقي جرعتي المطعوم المضاد لفيروس كورونا، إضافة إلى إحضار فحص (بي سي ار) سلبي النتيجة خلال الـ48 ساعة الماضية. كما أكد ضرورة إقبال الوافدين المقيمين على أرض المملكة، لتلقي جرعتي مطعوم كورونا، مشددًا على أنه سيتم في 15 كانون الأول الحالي تطبيق الإجراءات الجديدة لغير المطعمين من الوافدين والتي أعلنتها وزارة الداخلية في وقت سابق.

وأشار إلى أن أمر الدفاع 35 لن يسمح لأي مواطن أو وافد بالدخول إلى الوزارات والدوائر الحكومية أو منشآت القطاع الخاص إلا بتلقي جرعتي اللقاح، حيث سيطبق بداية العام المقبل 2022.

ودعا الدكتور البلبيسي إلى الإقبال على تلقي الجرعة الثالثة لأهميتها برفع المناعة ضد الفيروس والمتحورات، مشددا على الالتزام بلبس الكمامة، التي تحمي الشخص من جميع أنواع الفيروسات، وعلى الالتزام بإجراءات الوقاية، والإقبال على تلقي المطاعيم.

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