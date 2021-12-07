سورية.. إسرائيل تستهدف مرفأ اللاذقية بضربة جوية

المصدر: القاهرة - رويترز

ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن إسرائيل نفذت ضربة جوية استهدفت مرفأ اللاذقية السوري اليوم الثلاثاء تسببت في اندلاع حريق في منطقة لتخزين الحاويات فيما بدا أنه أول هجوم تشنه إسرائيل على المرفأ.

وامتنع متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن التعليق على هذه التقارير. ولم تذكر وسائل الإعلام السورية شيئا عن وقوع خسائر في الأرواح.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) نقلا عن مصدر عسكري "حوالي الساعة الواحدة و23 دقيقة من فجر اليوم نفذت إسرائيل عدواناً جوياً بعدة صواريخ من اتجاه البحر المتوسط جنوب غرب اللاذقية مستهدفاً ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري".

وتابعت الوكالة "وأشار المصدر إلى أن الهجوم أدى إلى اشتعال عدد من الحاويات التجارية في المكان المذكور".

وقال مصدر مطلع على عمليات المرفأ إن هذه هي المرة الأولى التي تهاجم فيها إسرائيل المرفأ الواقع على ساحل البحر المتوسط. وأضاف المصدر أن مرفأ اللاذقية، وهو الميناء التجاري الرئيس في سورية، تصله كمية كبيرة من الشحنات الواردة من إيران.

ونقلت الوكالة عن إسماعيل هلال محافظ اللاذقية قوله إن رجال الإطفاء أخمدوا الحريق وإنهم يعملون على تبريد الموقع.

وقال التلفزيون السوري إن خمسة انفجارات هزت مدينة اللاذقية.

ومرفأ اللاذقية على البحر المتوسط هو الميناء الرئيسي الذي تتدفق من خلاله المواد الغذائية والإمدادات الضرورية الأخرى إلى سورية. وتبعد قاعدة حميميم الجوية الروسية حوالي 20 كيلومترا عن المرفأ.

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