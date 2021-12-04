طعن طالب وإصابة آخرين في شجار أمام إحدى الجامعات بجنين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

لقى طالب فلسطيني مصرعه وأصيب آخرون في شجار أمام الجامعة الأميركية بجنين بالضفة الغربية، ظهر اليوم السبت، بحسب ما أعلن عنه المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، وتم الدفع بتعزيزات كبيرة لمكان الشجار.

وفي التفاصيل، أفادت مصادر محلية، إن الطالب مهران خليلية (21) عامًا، قتل متأثرا بإصابته جراء تعرضه للطعن أثناء الشجار الذي خلف ثلاثة إصابات تم نقلها إلى المستشفى الحكومي في المدينة لتلقي العلاج.

وأوضحت المصادر، أن الجامعة العربية أخلت الحرم الجامعي من الطلبة وأعلنت تعليق الدوام حتي إشعار آخر على خلفية الشجار ومقتل أحد الطلاب بحسب وكالة معاً.

ونشرت وكالة "شهاب الإخبارية" عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” مقطع فيديو يوثق الشجار.



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