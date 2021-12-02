عاجل: الشرطة تطوق شارعا في نيويورك بسبب وجود رجل مسلح خارج مقر الأمم المتحدة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم



أعلنت مصادر صحفية أمريكية، أن فرقا من الشرطة وصلت إلى شارع "فيرست أفينيو" بالقرب من مقر الأمم المتحدة في نيويورك بعد تقارير عن وجود رجل مسلح أمام المبنى يشكل تهديدا.

وأشارت المصادر، إلى أن هناك عدة سيارات تابعة للشرطة أمام المبنى، كما وصلت حافلة صغيرة تقل عددا من ضباط شرطة مسلحين بمعدات خاصة".

ولاحقا قالت مصادر في خبر عاجل أن المسلح خارج مبنى الأمم المتحدة يضع البندقية صوب فمه وشرطة المدينة تتفاوض معه.

وتابعت: "لم يكشف مسؤولو إنفاذ القانون عن أسباب ما يحدث، وأنه تم تطويق جزء من الطريق أمام المبنى".

وبحسب "روسيا اليوم" ومواقع إخبارية، قالت معلومات أمنية، إنه "يزعم وجود رجل يحمل سلاحا على أحد مداخل المقر، وإنه يهدد"، فيما يعمل ممثلو إدارة الأمن التابعة للأمم المتحدة على تقييم الوضع.

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