أوكرانيا ستجري 10 مناورات عسكرية كبيرة في 2022

المصدر: كييف ■ رويترز

قال الجيش الأوكراني، أمس، إنه سيجري 10 مناورات دولية كبيرة في عام 2022، في ظل زيادة الأنشطة العدائية لروسيا ووكلائها، التي أثارت المخاطر من اندلاع حرب مفتوحة بين الجارتين السوفييتيتين السابقتين. وتحشد روسيا قوات بالقرب من حدودها مع أوكرانيا، وعبّرت كييف والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) عن مخاوفها من هجوم روسي محتمل.



وقال الجيش الأوكراني إن ما لا يقل عن 21 ألفاً و500 أوكراني، و11 ألف جندي من الولايات المتحدة وبريطانيا وبولندا ورومانيا ودول أخرى شريكة، سيشاركون في المناورات.



وسيشارك الأوكرانيون أيضاً في 16 مناورة عسكرية خارج أوكرانيا.



وقال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، هذا الشهر، إن روسيا حشدت أكثر من 92 ألف جندي حول حدود أوكرانيا، وتستعد لهجوم بحلول نهاية يناير أو بداية فبراير.

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