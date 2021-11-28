رئيس مجلس السيادة السوداني يقيل ضباطا بالمخابرات العامة

المصدر: الخرطوم - متابعات ووكالات

قالت مصادر لرويترز اليوم الأحد إن رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان أعفى عددا من الضباط بجهاز المخابرات العامة من الخدمة.

أضافت المصادر أن من بين الضباط المقالين قيادات بالجهاز برتبة لواء.

وأفادت مصادر لـ"العربية" و"الحدث"، الأحد، بإحالة العشرات من قيادات الأمن والمخابرات في السودان للتقاعد، في حين تم تعيين الفريق أحمد مفضل مديراً لجهاز المخابرات العامة، وتسمية اللواء هشام حسين كنائب له.

وقال المصدر إن التغيير في جهاز المخابرات طال عدداً من الضباط، حيث تمت إحالة عدد من الضباط برتبتي اللواء والعميد للمعاش.

وكان رئيس مجلس السيادة ، قد أصدر قراراً بإعفاء رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية ومدير جهاز المخابرات وآخرين من قيادات الأجهزة الأمنية، كما اعتمد إعفاء مدير الشرطة ونائبه واستبدالهم بضباط آخرين.

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