السعودية تنشر فيديو لحوثيين يختبرون منظومة جوية على طائرة تابعة للأمم المتحدة

المصدر:
  • متابعة موقع الإمارات اليوم
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نشرت قناة الإخبارية السعودية فيديو "يظهر اختبار عناصر من ميليشيات الحوثي، منظومة جوية في مطار العاصمة اليمنية صنعاء".

وعرضت القناة الفيديو على "تويتر"، وقالت: "فيديو يظهر تنفيذ عدد من عناصر ميليشيات الحوثي لتجارب واختبارات على إحدى المنظومات الجوية عبر استخدام طائرة تابعة للأمم المتحدة أثناء الهبوط والإقلاع في مطار صنعاء".
 

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