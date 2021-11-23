السعودية تنشر فيديو لحوثيين يختبرون منظومة جوية على طائرة تابعة للأمم المتحدة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشرت قناة الإخبارية السعودية فيديو "يظهر اختبار عناصر من ميليشيات الحوثي، منظومة جوية في مطار العاصمة اليمنية صنعاء".

وعرضت القناة الفيديو على "تويتر"، وقالت: "فيديو يظهر تنفيذ عدد من عناصر ميليشيات الحوثي لتجارب واختبارات على إحدى المنظومات الجوية عبر استخدام طائرة تابعة للأمم المتحدة أثناء الهبوط والإقلاع في مطار صنعاء".



فيديو يظهر تنفيذ عدد من عناصر ميليشيا الحوثي لتجارب واختبارات على إحدى المنظومات الجوية عبر استخدام طائرة تابعة للأمم المتحدة أثناء الهبوط والإقلاع في #مطار_صنعاء #الإخبارية pic.twitter.com/MnsloSPptJ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 22, 2021

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news