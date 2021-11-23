بنغلاديش تنقل مسلمي الروهينغا إلى جزيرة في خليج البنغال

المصدر: دكا - د ب أ

قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إن بنغلاديش ستبدأ في نقل مسلمي الروهينغا إلى جزيرة بهاسان شير في خليج البنغال لإبعادهم عن المخيمات المزدحمة في البر الرئيسي.

وقال إم دي محسن، المسؤول بإدارة الكوارث والإغاثة لوكالة الأنباء الألمانية " لقد قمنا بكل التحضيرات، وسوف ننقل نحو 2000 من مسلمي الروهينغا".

وأضاف أن الحكومة تعتزم نقل نحو 80 ألف من مسلمي الروهينغا إلى بهاسان شير بحلول مارس المقبل.

وسوف يتم نقل الروهينغا غدا الأربعاء على متن حافلات من مخيمات مختلفة في كوكس بازار إلى شاتوغرام، حيث سيقضون ليلتهم.

وقال محمد معظم حسين، مفوض شؤون إغاثة اللاجئين وإعادتهم " سوف يصل أفراد الروهينغا بعد غد الخميس لجزيرة بهاسان شير على متن سفينة".

وتعتزم حكومة بنغلاديش نقل نحو 100 ألف من أفراد الروهينغا إلى الجزيرة بهدف تخفيف الضغط على المخيمات المزدحمة في مدينة كوكس بازار، الواقعة بالقرب من الحدود مع ميانمار.

وتستضيف بنغلاديش حاليا أكثر من 1.1 مليون من أفراد الروهينغا في مخيمات في كوكس بازار، أكبر مخيم لاجئين في العالم.

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