محمد بن زايد يقوم بزيارة رسمية إلى تركيا غداً

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يقوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بزيارة رسمية إلى تركيا غداً.

وتأتي زيارة سموه إلى تركيا تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وسيبحث سموه مع الرئيس التركي خلال الزيارة، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

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