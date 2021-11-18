الكويت.. النيابة تأمر بحبس 18 متهماً في خلية تمويل "حزب الله"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قررت النيابة العامة في الكويت، حبس 18 متهماً في قضية خلية "تمويل حزب الله" 21 يوماً وإيداعهم السجن المركزي على ذمة التحقيق، وفقا لصحيفتي القبس والراي.

وقال مصدر مطلع للقبس إنه من المتوقع مثول المتهمين اليوم أمام قاضي تجديد الحبس وذلك بحسب المدة القانونية المحتجزين فيها والتي تتطلب عرضهم على قاضي التجديد.

ووجهت النيابة للموقوفين اتهامات بدعم حزب الله وغسيل الأموال وتجنيد الشباب للحرب في سورية واليمن.

كانت النيابة العامة طلبت الأسبوع الماضي من إدارة أمن الدولة إجراء المزيد من البحث والتحريات حول مصدر الأموال المرصودة، وما إذا كان هناك متهمون آخرون.

ووفقا لما نقلته صحيفة "القبس" عن مصادر حينها، فإن محادثات عبر هواتف المتهمين الذين تم إيقافهم في بداية القضية في مبنى الجمعية الخيرية قادت إلى ضبط المزيد من المتهمين.

وكانت إدارة أمن الدولة قد أوقفت بداية 3 متهمين أحدهم سبق اتهامه بقضية تمس بأمن البلاد والآخر وضعت الولايات المتحدة الأميركية خلال السنوات الأخيرة اسمه على قوائم الممولين للإرهاب.

وقامت الأجهزة الأمنية بمعاينة مبنى لجنة خيرية تم استغلاله في جمع التبرعات الخيرية، وتم ضبط عدد من الموجودين فيه بعدما دلت التحريات على قيامهم بنشاط مشبوه يتعلق بجمع الأموال لإرسالها إلى "حزب الله"، بحسب الصحيفة.

وقالت القبس إن التحقيق يركز على معرفة مصدر الأموال التي جرى تحويلها، وما إذا كانت تهدف بالأساس إلى دعم الحزب أو لا.

في المقابل، أنكر المتهمون في القضية التهم الموجهة إليهم في التحقيقات الأولية، حيث أكدوا أنهم يعملون في جمعية خيرية لكفالة الأيتام في لبنان منذ 30 عاما، ولا يدعمون الحزب.

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