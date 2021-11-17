سورية.. هجوم إسرائيلي صاروخي جنوب دمشق

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ذكرت وسائل إعلام سورية رسمية، فجر اليوم، أن قوات الجيش السوري تصدت لهجوم إسرائيلي صاروخي استهدف موقعا جنوب دمشق.

وقالت وكالة الانباء السورية "سانا" وقناة "الإخبارية": "في حوالي الساعة 00:45 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا بصاروخين من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بناء فارغا جنوب دمشق".

وأضافت وسائل الإعلام أنه "تم إسقاط أحد الصواريخ المعادية"، مشيرة إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع أي خسائر.

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