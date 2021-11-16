الأمير تشارلز وزوجته كاميلا في الأردن.. أول رحلة خارجية لهما منذ بدء "كورونا"

المصدر: عمان - أ ف ب

وصل ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز وزوجته كاميلا إلى الأردن الثلاثاء في أول رحلة لهما إلى الخارج منذ بدء جائحة كوفيد-19، على ما أفاد مصور وكالة فرانس برس.

وحطت الطائرة التي تقل الأمير وزوجته دوقة كورنويل في مطار الملكة علياء الدولي الذي يبعد حوالى 30 كيلومترا جنوب عمان.

ويلتقي الأمير تشارلز وزوجته كاميلا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا في قصر الحسينية في عمان .

ومن المتوقع أيضا أن يلتقي الأمير في الأردن منظمات إنسانية يدعمها ماليا ومنها مفوضية الأمم المتحدة الشؤون اللاجئين وأن يؤكد على دور الأردن في استقبال مئات الآلاف من اللاجئين.

وسيزور وريث العرش البريطاني الأربعاء آثار أم قيس في محافظة إربد والتي كانت تعرف في قديم الزمان باسم جدارا، وهي إحدى المدن اليونانية-الرومانية التي كان يمر بها عدد من الطرق التجارية التي تربط سورية بالأراضي الفلسطينية.

وسيزور أيضا متحف الأردن والجمعية العلمية الملكية. وستشارك زوجته كاميلا في لقاء حول أهمية تعليم الفتيات.

ويختتم الأمير تشارلز زيارته للأردن الخميس ويتوجه إلى مصر المحطة الثانية في جولته شرق الأوسطية.

وستركّز الرحلة، وفق ما جاء في حسابه على تويتر، على الأزمة المناخية بعد مؤتمر الأطراف "كوب 26" حول المناخ الذي ُعقد في مطلع نوفمبر في غلاسكو (اسكتلندا).

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