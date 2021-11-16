«فايزر» تختبر عقارها ضد «كوفيد - 19» في روسيا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أصدرت شركة «روس بوتريب نادزور» الروسية ترخيصا لشركة الأدوية الأمريكية «فايزر» بإجراء اختبارات سريرية لعقار Paxlovid، الذي تم وضعه للوقاية والعلاج من «كوفيد – 19» في روسيا.

وحسبما ذكرت صحيفة «فيدوموستي» الروسية فإن الاختبارات ستجري في عدة مدن روسية، وسيشارك فيها 90 شخصا.

وفقا لسجل الدولة للأدوية، فإن اختبارات دواء Paxlovid ستستمر في روسيا لغاية مارس 2023. وذلك في العديد من المؤسسات الطبية العامة والخاصة بمقاطعات موسكو، بطرسبورغ، سمولينسك، بارناؤول ومدن أخرى.

وسيتم فحص الدواء ضمن البالغين الذين لديهم اتصال في المنزل ممَن ظهرت لديهم أعراض «كوفيد – 19» الواضحة.

قال متحدث باسم شركة «فايزر» لصحيفة «فيدوموستي» الروسية إن اختبارات دواء Paxlovid تُجرى حاليا في كل أنحاء العالم ويشارك فيها 7000 شخص من دول مختلفة.

وبحلول نهاية عام 2021 تخطط الشركة للبدء في إنتاج أكثر من 180 ألف جرعة من الدواء، كما تخطط عام 2022 لزيادة الإنتاج إلى 50 مليون جرعة.

إن دواء باكسلوفيد عبارة عن مثبط لـ(البروتياز) إضافة إلى (ريتونافير). وتم وضعه كدواء وقائي من فيروس كورونا، وكذلك لعلاج المرضى الذين يعانون من مخاطر عالية ومتوسطة للإصابة بمسار معقد لمرض «كوفيد – 19».

وأعلنت شركة «فايزر» مطلع نوفمبر الجاري عن النتائج الناجحة للمرحلة الثانية من اختبارات الدواء السريرية على الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمسار شديد للمرض. ويقول الخبراء إن «باكسلوفيد» قد ساعد في التقليل من خطر الاستشفاء أو الوفاة من «كوفيد – 19» بنسبة 89 ٪. وقد اتفقت حكومة الولايات المتحدة مع شركة «فايزر» على توريد ملايين الجرعات من العقار الجديد.

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