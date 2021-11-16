بايدن يوقع مشروع قانون البنية التحتية بقيمة تريليون دولار

المصدر: واشنطن - رويترز

وقًع الرئيس الأمريكي جو بايدن مشروع قانون البنية التحتية البالغ قيمته تريليون دولار في حفل بالحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.

وحضر الحفل مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون دفعوا التشريع قدما في الكونجرس الأمريكي المنقسم بشدة.

ويهدف القانون إلى خلق وظائف في أنحاء البلاد من خلال صرف مليارات الدولارات لحكومات الولايات والبلديات لإصلاح الجسور والطرق المتهالكة، ومن خلال دعم وصول ملايين الأمريكيين لخدمات النطاق العريض للانترنت.

وكانت مراسم توقيع القانون لحظة نادرة اجتمع فيها أعضاء الحزبين للاحتفال بإنجاز مشترك.

وقال بايدن، الذي تراجعت معدلات التأييد له بسبب معالجته لقضايا منها الاقتصاد، إن إقرار القانون يظهر أنه برغم الشكوك يمكن للديمقراطيين والجمهوريين أن يجتمعوا ويحققوا نتائج معا.

وقال البيت الأبيض إن بايدن وقع أمرا تنفيذيا قبل مراسم توقيع القانون يتضمن توجيهات بإعطاء الأولوية للمواد المصنوعة في الولايات المتحدة في مشروعات البنية التحتية. كما أنشأ الأمر التنفيذي قوة عمل مؤلفة من مسؤولين كبار بمجلس الوزراء للإشراف على تنفيذ التشريع.

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