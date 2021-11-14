العاهل الأردني يصدر عفواً عن 155 مداناً بـ"التطاول"

المصدر: عمان - أ ف ب

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الأحد عفواً خاصاً عن 155 مداناً بتهمة "التطاول على الملك"، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي.

وقال البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه إن "الإرادة الملكية السامية صدرت الأحد، بالموافقة على إصدار عفو خاص عن المحكومين بجرم إطالة اللسان".

وأوضح البيان أن "العفو الخاص تضمن إسقاط كامل العقوبة عن 155 محكوماً".

وأمر العاهل الأردني في الثاني من أكتوبر الماضي حكومة بلاده السير بإجراءات "منح عفو خاص" عن المحكومين بجميع القضايا المتعلقة بـ"إطالة اللسان" على الملك.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news