رئيسا الحكومة والمجلس الرئاسي في ليبيا يتعهدان بتسليم السلطة إذا أُجريت انتخابات نزيهة

المصدر: القاهرة - رويترز

قال رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة اليوم الجمعة إنه سيسلم السلطة إذا أُجريت انتخابات "بشكل توافقي ونزيه بين كل الأطراف".

جاء ذلك في تصريح للدبيبة خلال مؤتمر صحافي في باريس عقب مؤتمر دولي بشأن ليبيا.

وقال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أيضا خلال المؤتمر الصحافي إن المجلس سيسلم السلطة إذا "استطاعت مفوضية (الانتخابات) تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية يوم 24 ديسمبر".

وأضاف المنفي قائلا "لا يوجد أي خلاف على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر".

كانت قوى عالمية اتفقت خلال المؤتمر على أنها ستضغط في اتجاه فرض عقوبات على أي جهة أو شخص يعطل العملية الانتخابية والانتقال السياسي في ليبيا.

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