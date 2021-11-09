إسرائيل تغلق المجال الجوي أمام الطيران المدني في الجولان

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، أنه تم إغلاق المجال الجوي وحظر الطيران المدني في أجواء هضبة الجولان، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك بعد تعرض مواقع في سوريا لغارات اتهم النظام السوري إسرائيل بشنها.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، الاثنين، بأن "الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري تصدت لأهداف معادية في سماء ريف حمص"، وذلك بعد "سماع دوي انفجارات" في وقت سابق.

ولم تؤكد إسرائيل صحة التقارير، ولا تعلق عادة على الاتهامات السورية لها بالوقوف وراء الهجمات التي تقع في أنحاء مختلفة من البلاد.

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