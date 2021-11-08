الهلال الأحمر يقدم مساعدات إغاثية للمتأثرين من الأوضاع الإنسانية في أثيوبيا

المصدر: أديس أبابا - وام

قدمت دولة الإمارات عبر ذرعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مساعدات إغاثية للمتأثرين من الأوضاع الإنسانية في أثيوبيا، تضمنت (50) طنا من المواد الغذائية والطرود الصحية والمكملات الغذائية للأطفال، تستفيد منها آلاف الأسر النازحة والمتضررة في عدد من الأقاليم.

وتم تحريك هذه الشحنة من المساعدات بناء على مقتضيات الظروف التي تعيشها الأسر الاثيوبية المتضررة من الأحداث التي تشهدها بلادهم، خاصة النساء والأطفال لذلك تم تخصيص جانب كبير منها لتوفير احتياجاتهم الراهنة وتلبية مستلزماتهم الضرورية.

وأكد الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي الدكتور محمد عتيق الفلاحي، أن دولة الإمارات ظلت على الدوام بجانب الشعب الأثيوبي، داعمة ومؤازرة لقضاياه الإنسانية، ومساندة لأصحاب الحاجات والشرائح الضعيفة، وقال إن هيئة الهلال الأحمر تولي برامجها الموجهة للساحة الأثيوبية اهتماما كبيرا، وتعمل دائما لتعزيز وجودها هناك التزاما بمسؤوليتها الإنسانية تجاه الشعب الأثيوبي، والعمل على تحسين ظروف المتأثرين من الكوارث وتقديم العون لهم.

وأشار إلى أن الهيئة عززت استجابتها الإنسانية والتنموية لصالح الأشقاء في أثيوبيا خلال السنوات الأخيرة، وأنجزت الكثير من المشاريع التنموية والبرامج الإنسانية، التي تدعم قدرة الشعب الأثيوبي على مواجهة كوارث الطبيعة الصعبة، لافتا إلى أن الهيئة على تواصل دائم مع الساحة الإثيوبية، وتساهم في الجهود الإنسانية المبذولة للتخفيف من وطأة المعاناة الناجمة عن تداعيات الأوضاع الإنسانية هناك.

وأكد الفلاحي أن الهيئة لن تدخر وسعا في سبيل تقديم كل ما من شأنه أن يحد من تفاقم الأوضاع الإنسانية للمتأثرين والنازحين بصورة خاصة، وقال: "إن طائرات الإغاثة الإنسانية سوف تستمر من قبل الهيئة حرصا على إيصال الاحتياجات الضرورية للمتأثرين بالسرعة التي تتطلبها ظروفهم".

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