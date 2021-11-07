البرهان يصدر قرارا بإعفاء وتكليف عدد من مديري البنوك السودانية

المصدر: الخرطوم - وكالات

أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان القائد العام لقوات الشعب المسلحة السودانية ، أمس قراراً باعفاء وتكليف عدد من مديري البنوك الحكومية،حسبما ذكرت اليوم الأحد وكالة السودان للأنباء (سونا) .

وتم بموجب هذا القرار إعفاء مدير بنك العمال صلاح الدين الحسن عبدالله من منصبه وتكليف فاروق محمد الأمين عثمان، وإعفاء مدير بنك التنمية الصناعية صديق أحمد محمد من منصبه وتكليف محمد صديق الحسن.

وإعفاء مدير بنك النيلين الفاتح محمد حامد وتكليف الفاضل حسين حسن.

وشمل القرار أيضا إعفاء مدير بنك النيل محجوب محمد محجوب من منصبه وتكليف محمد المهدي عجبنا، وإعفاء محمد المقبول محمد توم مدير بنك الإدخار من منصبه وتكليف الطيب محمد أحمد.

من جهة أخرى أطلقت قوات الأمن السودانية اليوم قنابل غاز مسيّل للدموع في حيّ بري في الخرطوم، لتفريق ثاني تظاهرة مناهضة في اليوم الأول من حملة عصيان مدني جديدة، وفق ما أفاد شهود عيان.

وقالت المتظاهرة هدى عثمان إن "المتظاهرين احتشدوا في الشوارع وأحرقوا الإطارات".

من جانبه أكد المتظاهر مصعب عبد الله أن "قوات الامن فرّقت المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع و بدأت في إزالة المتاريس". وفي وقت سابق الأحد، فرّقت قوات الأمن تظاهرة للمعلّمين في الخرطوم مستخدمةً الغاز المسيّل للدموع.

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