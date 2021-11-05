السعودية تدعو مواطنيها لمغادرة إثيوبيا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

طلبت سفارة السعودية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في بيان يوم الجمعة من مواطنيها مغادرة إثيوبيا بسبب التدهور الأمني.

وشددت السفارة على ضرورة مغادرة جميع مواطني المملكة الموجودين في إثيوبيا "في أقرب فرصة ممكنة".

وقالت السفارة عبر "تويتر" إن هذه الدعوة تأتي "نظرا للظروف الحالية التي تمر بها إثيوبيا".

كما حثت جميع الموجودين في إثيوبيا على أخذ "أقصى درجات الحيطة والحذر".

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