ليبيا تكشف موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

المصدر: طرابلس - د ب أ

قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا إن باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة يوم 24 ديسمبر 2021 سيفتح ظهيرة يوم الأحد القادم.

وأضافت المفوضية ، ضمن إعلان نشرته اليوم ، أن ذلك سيتم خلال مؤتمر صحافي ستعقده المفوضية يوم الأحد، ستعلن فيه أيضا عن البدء في عملية توزيع بطاقات الناخبين.

من جانبه، كشف رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، استجابة مجلس النواب للتعديلات الفنية التي طلبت بخصوص قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكدا أنهما قابلين للتطبيق.

وأضاف في تصريح صحفي، الخميس: "ستكون البلاد دائرة انتخابية واحدة يتنافس فيها كل المرشحين للانتخابات الرئاسية، والفائز هو من يحصل على 50 بالمئة + 1 من الأصوات خلال الجولة الأولى، ويُلجأ للجولة الثانية إذا لم يتحصل أي مرشح على هذه النسبة".

وتابع: "يتنافس في الجولة الثانية المرشحان الحاصلان على أكثر الأصوات في الجولة الأولى"، لافتا إلى اعتماد الانتخابات النيابية على النظام الفردي، حيث تُقسم البلاد إلى 75 دائرة، ويفوز المرشح الحاصل على أكثر الأصوات بدائرته.

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