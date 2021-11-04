قرداحي يتحدى دعوة ميقاتي لتغليب مصلحة لبنان: لن أستقيل

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ذكرت مصادر مقربة من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، في أول تعليق على كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أن قرداحي لن يستقيل وهذا الموقف لم يتغير.

وبينت المصادر أن "قرداحي بانتظار اتصال من رئيس الحكومة ودعوة للقائه، ليطلع منه حول المواقف التي سمعها من المسؤولين العرب والأجانب، ولمعرفة ما إذا كانت الاستقالة تقابلها ضمانات بأن مثل هذه الخطوة ستلاقى بإيجابية خليجية، لان أي استقالة لا تبدل بالموقف الخليجي من لبنان تبقى من دون جدوى".

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