ميقاتي لقرداحي: مخطئ من يعتقد أنه يستطيع إبعاد لبنان عن عمقه العربي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ندد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بتعطيل عمل الحكومة من الداخل، وجدد دعوته لوزير الإعلام جورج قرداحي "لتحكيم ضميره، وتغليب المصلحة العامة على الشعارات الشعبوية".

وقال في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، إن "هناك من يعطل الحكومة من الداخل"، مكرراً دعوته لوزير الإعلام إلى "تحكيم ضميره وتقدير الظروف واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه"، في إشارة إلى تقديم استقالته عقب الأزمة التي فجرتها تصريحاته مع دول الخليج.

وأشار إلى أن "مواقف وزير الإعلام أدخلت لبنان في محظور المقاطعة من قبل دول الخليج"، مشددا على أنه "مخطئ من يعتقد أنه يستطيع إبعاد لبنان عن عمقه العربي".

وأضاف "سنتعاون مع جميع المخلصين لعودة العلاقة اللبنانية الخليجية إلى طبيعتها، ومخطئ من يعتقد أن التعطيل هو الحل".

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