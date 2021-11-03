البرهان يعلن قرب تشكيل حكومة جديدة في السودان

المصدر: الخرطوم - وكالات

أكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، أنه بصدد تعيين رئيس وزراء جديد، وذلك بعد نحو 10 أيام من استيلائه على السلطة في البلاد.

وقال البرهان، خلال لقائه، الأربعاء، في مكتبه في الخرطوم، بالمبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي اوبوليسجان أوباسانجو، إنه "بصدد تعيين رئيس وزراء يقوم بتعيين حكومة مدنية من تكنوقراط".

وأكد البرهان "حرص القوات المسلحة على حماية الانتقال الديمقراطي في البلاد، واستكمال هياكل الفترة الانتقالية وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة تأتي بحكومة مدنية منتخبة تمثل تطلعات الشعب السوداني".

وأطلع البرهان مبعوث الاتحاد الأفريقي على تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، فيما عبر أوباسانجو من جانبه عن "شكره وتقديره للجهود المبذولة لمعالجة الأوضاع السياسية في البلاد وحل الأزمة من خلال التشاور مع كافة الأطراف ذات الصلة".

وتأتي تصريحات البرهان بالتزامن مع إعلان التلفزيون السوداني أن تشكيل الحكومة الجديدة بات وشيكا، وفقا للمستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة السودانية الطاهر ابوهاجة.

وقال أبوهاجة أنهم يدرسون كل المبادرات الداخلية والخارجية بما يحقق المصلحة الوطنية، مضيفا "نؤمن بضرورة تلبية شعارات ثورة ديسمبر وميلاد كفاءات مهنية تعبر عن كل السودانيين".

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