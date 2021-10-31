ظهور زعيم طالبان في أفغانستان علنا لأول مرة

المصدر: إسلام أباد - د ب أ

قال مسؤولان في حركة طالبان لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الأحد، إن زعيم طالبان هبة الله أخوند زاده ظهر علنا لأول مرة في معهد إسلامي في ولاية قندهار في أفغانستان مطلع هذا الأسبوع، حيث ألقى كلمة قصيرة.

ونشر مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي تابعون لحركة طالبان مقطعا صوتيا مدته 10 دقائق نُسب إلى أخوند زاده أمس السبت. وفي كلمته، ركز على القضايا الروحية. ولم يتضمن المقطع الصوتي أي محتوى سياسي.

وقال نائب المتحدث باسم حكومة طالبان في أفغانستان إنعام الله حبيبي سمنجاني ومدير وزارة الإعلام والثقافة في إدارة طالبان في قندهار حافظ سعيد الله إن التجمع عقد في ساعة متأخرة من مساء السبت وأن التسجيل صحيح.

وفي حالة صحة هذا، فسوف تكون هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها أخوند زاده علنا في أفغانستان، ما قد يخفف من شائعات حول أنه قد يكون متوفيا.

وقال مسؤول آخر في طالبان أنه لا يٌسمح باستخدام الهواتف الذكية، لذلك لم يتمكن أحد من التقاط صورة أو مقطع فيديو لزعيمهم الذى يحيط به الغموض .

وصرح مسؤول بمعهد الحاكمية للدراسات الإسلامية ، وهو المعهد الذي ظهر فيه أخوند زاده، للصحافيين المحليين اليوم الأحد بأن زعيم طالبان قام بزيارة مفاجئة للمعهد مع ابنه وأصدقائه المقربين في سيارتين خاصتين وأمضى اليوم هناك .

وقال المسؤول إنه جمع شخصيا جميع الهواتف الذكية لتجنب أي تصوير فوتوغرافي.

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