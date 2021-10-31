قوات الشرعية اليمنية تفشل محاولات تسلل حوثية في مأرب

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

شهدت المناطق المحيطة بمعسكر أم ريش جنوب مأرب، معارك وصفت بالأعنف بين القبائل وقوات الجيش اليمني من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، بعد محاولة الأخيرة التقدم نحو المعسكر للسيطرة عليه والاقتراب أكثر نحو سلسلة جبال البلق على تخوم مأرب الجنوبية الغربية.

وذكرت مصادر ميدانية، أن قوات الشرعية اليمنية صدت هجمات ميليشيات الحوثي المتكررة خلال الساعات القليلة الماضية، تجاه المعسكر، وكبدتها خسائر كبيرة، نتيجة الغارات الجوية لمقاتلات التحالف التي اجبرت الحوثيين على التراجع نحو جبهة ملعاء.

وكانت القبائل والجيش اليمني بمساندة مقاتلات التحالف، أفشلت محاولة الميليشيات التقدم نحو منطقتي العمود، ويعره في الجوبة، وكبدتها خسائر كبيرة وأجبرتها للتراجع نحو منطقة الجرشة التي تشهد معارك عنيفة بين الجانبين، كما أفشلت هجوما آخر للحوثيين تجاه جبل برق اسمع الواقع إلى الغرب من معسكر أم ريش.

وأفادت المصادر، أن عملية الحوثي باتجاه معسكر أم ريش جاءت بعد فشل أول محاولة لهم التقدم نحو البلق من محور الجوبة - الجرشة العمود، وقامت بارسال تعزيزات إلى منطقة الردة بمحيط المعسكر إلا انه تم استهدافها من قبل مقاتلات التحالف ودمرتها.

وأوضحت، بان الحوثيين فتحوا ثلاث جبهات رئيسة باتجاه البلق، الأولى من جهة وادي ذنة - من جهة بني ضبيان صنعاء- والثانية، من جهة الجوبة - الجرشة، والثالثة من جهة ملعاء حريب - الردة، لكنها فشلت نتيجة تدخل مقاتلات التحالف، فيما أفشلت القبائل محاولة تسلل حوثية فجر اليوم، باتجاه باجاه جبل السحل في منطقة الخثلة من اجل الوصول إلى سلسلة جبال السواد على محيط البلق، وفرضت القبائل سيطرتها النارية على الطريق الأسفلتي بين العمود ويعرة، بالجوبة.

وأوصلت منذ فجر اليوم معارك عنيفة في مناطق عدة بين مدرية الجوبة، والوقعة على مقربة من جبال البلق، وصلت إلى ميمنة قرية العذلان الواقعة بين يلا والخثلة في صحراء جوالملاح التابعة لمديرية جبل مراد.

وكانت العمليات الأخيرة في جنوب وغرب مأرب، أدت لمصرع 22 حوثيا بينهم ثلاثة من كبار القادة الميدانيين هم اللواء عدنان الغيلي، والعقيد هلال القهومي، والنقيب المطري، فضلا عن اسر 16 آخرين، وغنيمة خمس آليات وكمية من الأسلحة.

وفي الجوف، أكدت مصادر ميدانية، تجدد القتال بين الجانبين في مفرق الجوف الفاصل بين ثلاث محافظات هي الجوف ومأرب وصنعاء، والواقع على تخوم جبهات الشمالية الغربية، والتي دفعت الميليشيات اليه مؤخرا بتعزيزات ضخمة في إطار التحشيد المتواصل لاقتحام مدينة مأرب.

وفي شبوة، أكدت مصادر محلية، قيام عناصر الإصلاح بتسليم عقبة الطفيل بمديرية مرخة لميليشيات الحوثي، في إطار سعيها لتسليمها رابع مديرية في المحافظة المتمثلة بمديرية مرخة، بعد أن تم تسليمها مديريات بيحان وعسيلان وعين.

وفي الحديدة، أفشلت القوات المشتركة محاولة تسلل جديدة للحوثيين تجاه منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة مركز المحافظة، وكبدتها خسائر كبيرة في صفوف عناصرها، فيما واصلت الميليشيات قصفها للأعيان المدينة والمزارع في التحيتا وحيس.

وأكدت مصادر في المشتركة، انه تم إفشال اكبر محاولة تسلل لعناصر حوثية في قطاع الدريهمي جنوب المحافظة، وكبدتها خسائر كبيرة.

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