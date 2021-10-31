قرارات جديدة لتسهيل إجراءات الدخول إلى الأردن

المصدر: عمان - د ب أ

أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفرايه اليوم الأحد قرارات جديدة لغايات تسهيل إجراءات الدخول إلى أراضي المملكة.

وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن القرارات تهدف إلى «رفد الاقتصاد الأردني في جميع القطاعات، وخاصة القطاع السياحي، لما لذلك من آثار إيجابية على سوق العمل وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين الأردنيين».

وقرر الفرايه رفع القيد عن رعايا ألبانيا ومولدوفا، بحيث يتم منح رعايا الدولتين تأشيرات الدخول من خلال البعثات الأردنية الدبلوماسية في الخارج أو من خلال المراكز الحدودية عند الوصول دون الحاجة إلى ‏موافقة مسبقة.

وقرر كذلك السماح للمجموعات السياحية من نيجيريا والفلبين وكولومبيا وباكستان بالدخول إلى المملكة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة شريطة دخولهم ضمن مجموعة سياحية لا تقل عن خمسة أشخاص وضمن برنامج سياحي معتمد.

كما قرر السماح للمجموعات السياحية من الجنسية السورية بالدخول إلى المملكة بعد قيام المكاتب السياحية بتقديم طلب لدى وزارة الداخلية حسب الأصول وتعهد المكتب السياحي بالتزام هذه المجموعات بالبرنامج السياحي المعد مسبقا، والاحتفاظ بجوازات سفرهم لدى المكاتب السياحية التي استقدمتهم لحين مغادرتهم البلاد.

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