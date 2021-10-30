الرئيس الموريتاني يبحث مع شخبوط بن نهيان الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك

المصدر: نواكشوط - وام

استقبل فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة وذلك في العاصمة نواكشوط.

جرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية.

ونقل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. لفخامة الرئيس الموريتاني.

وثمن الجانبان مستوى العلاقات الثنائية التي تجمع بين دولة الإمارات وموريتانيا وأكدا الحرص على تمتينها إلى جانب الاستعداد للمزيد من التعاون المستقبلي.

على صعيد متصل زار معالي الشيخ شخبوط بن نهيان الأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية حيث استقبله معالي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي و الموريتانيين في الخارج وبحثا عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

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