الرئيس السوري بشار الأسد يصدرا قراراً خاصاً بالخدمة العسكرية لبعض فئات الجيش

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمرا إداريا يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتبارا من بداية 2022.

وتضمن قرار إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين وفقا لما يلي :

أ‌- الضباط (المُحتفظ بهم والمُلتحقون بالخدمة الاحتياطية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 31/12/2021م ضمنا.

ب‌- الأطباء البشريون الأختصاصيون في إدارة الخدمات الطبية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 31/12/2021م ضمناً، يتم تسريحهم وفقاً لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم.

كما يُنهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتبارا من 1/1/2022 وفقا لما يلي:

صف الضباط والأفراد (المُحتفظ بهم والمُلتحقين بالخدمة الاحتياطية) ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية لا أقل من /6/ سنوات ونصف حتى تاريخ 31/12/2021م ضمنا.

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