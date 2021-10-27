استئناف العمل بمطار الخرطوم.. و"3 شخصيات بارزة" بقبضة الجيش

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد مدير الطيران المدني السوداني إبراهيم عدلان استئناف العمل بمطار الخرطوم، الأربعاء، بعد قرار بتعليق جميع الرحلات حتى نهاية الشهر الحالي، بسبب ما تشهده السودان من اضطرابات بعد سيطرة العسكريين على الحكم.

وقال عدلان لوكالة "فرانس برس" إن المطار "سيعاود العمل اليوم الأربعاء الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي".

ويأتي قرار استئناف العمل بالمطار بينما تتواصل الاحتجاجات في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، ضد قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، التي أطاحت بالشركاء المدنيين من الحكم، خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.

وكانت قوات الأمن السودانية اعتقلت 3 شخصيات سياسية بارزة مطالبة بالديمقراطية، في وقت "تتصاعد فيه الضغوط الدولية على الجيش السوداني للتراجع عن الانقلاب"، وفقا لأسوشيتد برس.

والنشطاء الذين تم اعتقالهم هم إسماعيل التاج، القيادي في تجمع المهنيين السودانيين، الجماعة التي كانت في طليعة الاحتجاجات التي أطاحت بالبشير، وصديق الصادق المهدي، القيادي في حزب الأمة، أكبر حزب سياسي في السودان وشقيق وزيرة الخارجية مريم المهدي، وخالد السليك المستشار الطبي السابق لرئيس الوزراء، وذلك بحسب ما نقلت أسوشيتد برس عن زوجة السليك، مروة كامل، والناشطين ناظم سراج ونازك عوض.

وجاءت الاعتقالات بعد ساعات قليلة من سماح الجيش لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك وزوجته بالعودة إلى منزله.

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