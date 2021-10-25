عاصفة تقتلع الأشجار وأعمدة الكهرباء في أميركا .. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ضربت عاصفة قوية، أمس الأحد، ولاية كاليفورنيا الأميركية، متسببة بانهيارات طينية وإسقاط أعمدة الكهرباء، وانتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر حجم الكارثة.

وكانت رياح عاتية هبت على سان فرانسيسكو مع تحول العاصفة، التي اكتسبت قوة كبيرة صوب الجنوب.

وقال خبير الأرصاد مارك تشينارد من مركز التنبؤ بالطقس في هيئة الأرصاد الوطنية، إن من المتوقع هطول أمطار غزيرة على الساحل الغربي قد يصل منسوبها إلى عشر بوصات، وفقا لرويترز.

وأضاف تشينارد أن مواقع الحرائق هي المناطق التي تنساب فيها المياه عادة أسرع من غيرها وبها يكمن أكبر خطر من السيول المفاجئة.

يشار إلى أن العاصفة جاءت بعد أحد أكثر مواسم حرائق الغابات شدة في تاريخ كاليفورنيا، مما زاد من خطر وقوع سيول.

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