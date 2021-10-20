محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

بحث سموه والرئيس السوري - خلال الاتصال - علاقات البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات لما فيه مصالحهما المتبادلة.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط إضافة إلى مجمل القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

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