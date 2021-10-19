شاهد.. الصومالي الذي اغتال النائب البريطاني بطعنات غادرة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أظهرت كاميرات المراقبة، الصومالي الداعشي علي حربي علي، وهو يسير بهدوء إلى محطة مترو الأنفاق قبل ثلاث ساعات فقط من مقتل النائب البريطاني ديفيد أميس في اجتماع الدائرة في إسيكس.

وظهر في الفيديو الذي نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، المشتبه به البالغ من العمر 25 عامًا وهو يغادر منزله في منطقة ثرية بشمال لندن.

ويوضح الفيديو، المشتبه به وهو يمسك بحقيبة ظهر ضخمة ويتجه إلى محطة غوسبيل أووك

في الساعة 8.44 صباحًا يوم الجمعة، وبعد ثلاث ساعات وصل إلى دائرة جراحية في إسيكس حيث طُعن السير ديفيد حتى الموت.

وأشار الفيديو، إلى رؤية القاتل المشتبه به وهو يرتدي ملابس غير رسمية، سترة كبيرة بطول الركبة وبنطلون أسود وحذاء رياضي، ويحمل حقيبة ظهره بإحكام ويده الأخرى مخبأة في جيبه، حيث كان متجها للقاء النائب البالغ من العمر 69 عامًا، والذي كان قد حدد موعدًا معه قبل أسبوع.



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