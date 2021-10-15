السعودية.. إعفاء توفيق الربيعة من «الصحة» وتعيينه وزيرًا للحج والعمرة

المصدر: الرياض - واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عدداً من الأوامر الملكية تضمنت،

إعفاء الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الصحة من منصبه وتعيينه وزيرًا للحج والعمرة، وتعيين فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل وزيراً للصحة.

كما تضمنت الأوامر الملكية، تعيين عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

وأيضا تضمنت الأوامر الملكية، ترقية الفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع إلى رتبة فريق أول ركن، ويعين قائداً للقوات المشتركة.

وتضمنت الأوامر الملكية كذلك، إنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء.

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