تايوان تحذر 25 طائرة صينية دخلت منطقة دفاعها الجوي

المصدر: تايبه - رويترز

قالت وزارة الدفاع التايوانية إن قواتها الجوية سارعت اليوم الجمعة بتحذير 25 طائرة صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي الخاصة بالجزيرة، ويأتي ذلك في نفس اليوم الذي تحتفل فيه الصين بعيدها الوطني.

وتشكو تايوان منذ عام أو أكثر من مهام متكررة تقوم بها القوات الجوية الصينية بالقرب منها وخاصة في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة الدفاع الجوي الخاصة بها بالقرب من جزر براتاس الواقعة تحت سيطرة تايوان.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن أحدث مهمة صينية شاركت فيها طائرة مقاتلة من طراز (18 جيه-16) وأربع مقاتلات من طراز سوخوي (سو-30) وقاذفتان بقدرات نووية من طراز (إتش-6) وطائرة مضادة للغواصات.

وأضافت الوزارة أن تايوان دفعت بطائرات لإبعاد الطائرات الصينية ونشرت نظمت صاروخية لمتابعتها.

وبحسب خريطة أصدرتها الوزارة، حلقت الطائرة الصينية جميعها في منطقة قريبة من جزر براتاس وكانت القاذفتان أقرب ما يكون من الأرخبيل.

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