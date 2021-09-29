مسؤولة أمريكية سابقة: نوبات غضب ترامب كانت مرعبة

المصدر: واشنطن - أ ف ب

وصفت متحدثة سابقة باسم البيت الأبيض في عهد دونالد ترامب في كتاب لها، نوبات الغضب التي كانت تصيب الرئيس السابق بأنها "مرعبة"، وتقول إنه لم يكن يهدأ قبل سماعه مقطوعاته الموسيقية المفضّلة، بحسب مقتطفات من الكتاب نشرتها الصحافة الأميركية.

وفي كتاب بعنوان "I'll Take Your Questions Now" (سآخذ أسئلتكم الآن)، تصف ستيفاني غريشام التي لم تتوانَ عن حضور المؤتمر الصحافي اليومي مع صحافيين يغطون نشاط البيت الأبيض، دونالد ترامب بأنه مزاجي وتقول إنه كان يقوم بأمور بشكل خفيّ ويميّز على أساس الجنس.

وشغلت غريشام منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض بين يوليو 2019 وأبريل 2020، لتصبح بعد ذلك مديرة مكتب السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب.

وتؤكد غريشام أن لتهدئة نوبات الغضب "المرعبة" التي كانت تصيب الملياردير الذي لا يزال يتمتع بتأييد هائل في صفوف الناخبين الأميركيين، عُيّن شخص في البيت الأبيض لبثّ أغانيه المفضّلة من بينها أغنية "Memory" وهي جزء من مسرحية "Cats" الغنائية، وفق ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز". وكان ذلك الشخص ملقّباً بـ"Music man" أو رجل الموسيقى.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن المتحدثة السابقة قولها إن الرئيس السابق استقدم إلى طائرة "اير فورس وان" الرئاسية موظفة بهدف النظر إليها.

وتشير الصحيفة إلى مقتطف آخر من الكتاب حول لقاء بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة لمجموعة العشرين منذ عامين.

وبحسب ستيفاني غريشام، فإن الرئيس الأميركي السابق قال لنظيره الروسي، في غياب الصحافيين: "حسناً، سأتصرّف معك بحزم لبضعة دقائق. لكن ذلك فقط من أجل الكاميرات، وما إن يرحل (الصحافيون)، سنتحدّث".

وتروي المتحدثة السابقة التي استقالت من مهامها في مكتب ميلانيا ترامب بعد الهجوم على الكابيتول في يناير 2021، أن الرئيس السابق أخفى عن الرأي العام أنه خضع عام 2019 لتنظير القولون.

وتشير غرشيام وفق ما جاء في مقتطفات من الكتاب نشرتها صحيفتا واشنطن بوست ونيويورك تايمز، إلى أن ميلانيا ترامب أصبحت أكثر عدائية تجاه زوجها بعد الكشف عن علاقته بممثلة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news