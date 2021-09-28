القبض على 6 أشخاص لاعتدائهم على آخرين ومحاولة دهس رجل أمن في السعودية

المصدر: الرياض - واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل في المملكة العربية السعودية المقدم سامي الشمري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأشخاص، أسفرت عن القبض على (6) مواطنين سعوديين في العقد الثالث من العمر، لإطلاقهم النار والاعتداء على آخرين ومحاولة دهس رجل أمن، وضُبط بحوزتهم سلاحان ناريَّان من نوع مسدس ومواد ممنوعة ومخدرات وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي ومبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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