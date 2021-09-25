هاري وميغان يزوران مقر الأمم المتحدة ويلتقيان غوتيريس

المصدر: الأمم المتحدة - رويترز

زار الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل مقر الأمم المتحدة في نيويورك اليوم السبت للقاء الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة التي تضم 193 عضوا.

وقالت ماركل مع مغادرة الزوجين مقر الأمم المتحدة «كان لقاء رائعا».

ومن المقرر أن يحضر دوق ودوقة ساسكس البريطانية في نيويورك في وقت لاحق اليوم مناسبة «المواطن العالمي» في سنترال بارك، والتي تهدف إلى الضغط من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات لمكافحة تغير المناخ وحث الدول الغنية على إرسال مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19 إلى الدول الأكثر احتياجا.

ويوم الخميس، زار الأمير البالغ من العمر 37 عاما وميغان (40 عاما) النصب التذكاري لهجمات 11 سبتمبر 2001 في نيويورك برفقة حاكمة الولاية كاثي هوكول ورئيس بلدية المدينة بيل دي بلاسيو.

وتنحى الزوجان عن واجباتهما الملكية العام الماضي لعيش حياة مستقلة وانتقلا من بريطانيا إلى كاليفورنيا حيث يعيشان مع طفليهما آرتشي (عامان) وليليبت التي ولدت في يونيو.

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